Бизнес попросил уточнить, как отстранять от работы непривитых

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Представители АКОРТ обратились к столичным властям с просьбой разъяснить, на каких основаниях можно не допустить на работу невакцинированных сотрудников. Кроме того, в ассоциации поинтересовались, будет ли оказана поддержка бизнесу со стороны чиновников Роспотребнадзора и московского правительства, если предприниматели столкнутся с проблемами при проверках трудовой инспекции, сообщает газета "Известия".

Соответствующее письмо было направлено в адрес столичного санитарного врача Елены Андреевой.

В ассоциации напомнили, что работодатель обязан исполнять свои обязательства по трудовому договору и должен предоставлять людям работу. Отстранить от нее можно лишь в случаях, которые предусмотрены статьей 76 Трудового кодекса. В перечне причин для увольнения в ТК вакцинация отсутствует.

В письме говорится, что обращение работника в трудовую инспекцию повлечет за собой штраф, а затем и 90 дней закрытия за нарушение.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты. Он пояснил, что работник может быть отстранен от исполнения обязанностей на период эпидемии, если объективных причин для невакцинации у него нет.

До этого Котяков заявил, что Трудовым кодексом РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.