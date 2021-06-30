Московские врачи-рентгенологи начали использовать новые возможности ИИ

09:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные врачи-рентгенологи начали использовать алгоритмы искусственного интеллекта в распознавании признаков остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в дальнейшем сервисы ИИ станут применять еще по семи новым направлениям.
"Цифровой ассистент, во-первых, помогает врачу обратить внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора. Это практически сводит на нет риск ошибки. Во-вторых, искусственный интеллект ускоряет процесс описания снимка, поскольку выполняет за врача рутинные задачи, подсвечивая участки с возможными патологиями", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства.
В текущем году ИИ начнут применять для анализа КТ/НДКТ (низкодозной компьютерной томографии) органов грудной клетки. Также с помощью компьютерного зрения будут исследовать КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований и других болезней.
Ранее Ракова рассказала, что все столичные детские поликлиники с 1 января 2022 года полностью перейдут на электронные медицинские карты. По ее словам, власти Москвы осознавали огромный потенциал цифровых технологий еще 10 лет назад, поэтому все последние годы вели работу по цифровизации всех сфер городского хозяйства, в том числе и здравоохранения.
Также сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей – терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой технологии горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.
Для того чтобы воспользоваться ботом, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.
Более 900 тыс москвичей пользуются электронной медкартой на смартфоне
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