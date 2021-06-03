Московские врачи начнут использовать ИИ для диагностики болезней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные врачи-рентгенологи в июне начнут применять алгоритмы искусственного интеллекта для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии (КТ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в течение года новые технологии будут использовать в исследованиях по 13 направлениям.

"Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям – результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, врачам станут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований.

Вице-мэр уточнила, что искусственный интеллект начнут применять для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, КТ и МРТ головного мозга, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также снимков грудной клетки на КТ/НДКТ.

Ракова добавила, что сервисы для анализа последних двух направлений появятся в клиниках столицы уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.

Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.