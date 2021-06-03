Московские врачи начнут использовать ИИ для диагностики болезней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные врачи-рентгенологи в июне начнут применять алгоритмы искусственного интеллекта для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии (КТ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в течение года новые технологии будут использовать в исследованиях по 13 направлениям.
"Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям – результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
По ее словам, врачам станут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований.
Вице-мэр уточнила, что искусственный интеллект начнут применять для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, КТ и МРТ головного мозга, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также снимков грудной клетки на КТ/НДКТ.
Ракова добавила, что сервисы для анализа последних двух направлений появятся в клиниках столицы уже в этом месяце.
Ранее сообщалось, что появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.
Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: