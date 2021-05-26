Москвичи стали обращаться к чат-боту с жалобами на самочувствие в 10 раз чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители столицы стали пользоваться цифровым помощником по приему жалоб на самочувствие в десять раз чаще, чем месяц назад. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что чат-бот был запущен в столичных поликлиниках три месяца назад.
"По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в 10 раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы.
Разработку алгоритмов, на основе которых функционирует сервис, проводили с использование обезличенных данных из электронных медкарт, справочников и баз данных по медицине.
Ранее сообщалось, что свыше 237 тысяч направлений на исследования выписали с сентября прошлого года столичные врачи с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР). В основу работы системы вошли технологии искусственного интеллекта.
Первоначально сервис помогает врачу в постановке предварительного диагноза на основе жалоб пациента. Искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп. Далее при выборе диагноза система подсказывает, какие исследования нужно назначить, а также какие профильные специалисты смогут проконсультировать для уточнения диагноза.
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