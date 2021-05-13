Врачи выписали более 237 тыс направлений с помощью искусственного интеллекта

10:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 237 тысяч направлений на исследования выписали с сентября прошлого года столичные врачи с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В основу работы системы вошли технологии искусственного интеллекта.
Первый заместитель начальника управления заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Юлия Урожаева рассказала, что в Единую цифровую платформу здравоохранения входят самые современные разработки в области медицины, которыми ежедневно пользуются столичные медики.
"Терапевты уже восемь месяцев пользуются системой поддержки принятия врачебных решений. За это время они выписали 237,5 тысячи направлений на исследования для диагностики предварительного диагноза, предложенного искусственным интеллектом", – отметила Урожаева.
В СППВР входят цифровые инструменты, поддерживающие принятие медицинских решений на каждом этапе обследования и лечения пациента. На сегодняшний день система включает два модуля.
Первоначально сервис помогает врачу в постановке предварительного диагноза на основе жалоб пациента. Искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп.
Далее при выборе диагноза система подсказывает, какие исследования нужно назначить, а также какие профильные специалисты смогут проконсультировать для уточнения диагноза.
Ранее сообщалось, что появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.
Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.
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