Ресторатор Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве

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Президент профессионального ресторанного альянса "Реал", основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве.

"Опыт других стран показывает, что опасность пандемии удается снизить до нулевых отметок, если привьются плюс-минус 50% населения. <…> Задача – в максимально сжатые сроки вакцинировать тех, кто не против, но по каким-то причинам не торопится, пока петух не клюнет. Пряником попробовали – не работает: ни мороженое в ГУМе, ни доплата, ни розыгрыши машин – 10% привитых", – написал он в своем телеграм-канале.

Левицкий подчеркнул, что для бизнеса это тяжелый удар, а потому меры поддержки от государства необходимы.

"Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее, я считаю, что лучше два-три месяца перетерпеть", – отметил ресторатор.

При этом он добавил, что осознает сложности, с которыми придется столкнуться бизнесу.

"Фашизм? Сегрегация? Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда. Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР-тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.

