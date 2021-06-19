Полиция Москвы начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве проверяют водителей такси и их пассажиров на наличие защитных масок. Рейды проводят сотрудники полиции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей", – отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что вернувшиеся из других стран жители Москвы получили штрафов на 17 миллионов рублей за непредоставление данных о ПЦР-тестах на коронавирус.
Кроме того, за невыполнение требования о вакцинации сотрудников индивидуальные предприниматели, а также другие организации могут быть оштрафованы.
Из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Полиция в Москве начала проверять маски у водителей такси и их пассажиров
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