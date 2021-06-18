Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 млн за несданные тесты на COVID-19

Фото: ТАСС/Данил Айкин
Вернувшиеся из других стран жители Москвы получили штрафов на 17 миллионов рублей за непредоставление данных о ПЦР-тестах на коронавирус. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
Контроль за прибывающими из-за рубежа ведется с 1 августа. По прибытии они обязаны сдать тест на инфекцию и загрузить его результаты в течение трех дней
на портал госуслуг. Всего за этот период было составлено 6 718 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.
"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 365 гражданам присуждены штрафы на сумму 17,3 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний", – сказано в сообщении.
Данные о тестировании должны предоставлять не только взрослые, но и дети. До получения результатов всем необходимо соблюдать самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что вернувшимся из-за рубежа россиянам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 или имеют антитела, не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде.
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей
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