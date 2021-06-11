Привитым россиянам могут отменить сдачу двух тестов на COVID-19 при въезде в РФ

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Вернувшимся из-за рубежа россиянам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 или имеют антитела, не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде в РФ. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений", – говорится в документе.

Сейчас после прилета из-за рубежа граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, после чего в течение трех дней необходимо внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ранее, вернувшихся из-за рубежа жителей Москвы без теста на коронавирус оштрафовали почти на 17 миллионов рублей.

До этого Союз потребителей предложил компенсировать вернувшимся из-за рубежа гражданам расходы на два ПЦР-теста на COVID-19.