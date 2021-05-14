Вернувшимся из отпуска россиянам предложили компенсировать расходы на ПЦР-тесты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России предложили компенсировать вернувшимся из-за рубежа гражданам расходы на два ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее предложение Союз потребителей направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".
Руководитель организации Петр Шелищ отметил, что для этого можно использовать бюджетные средства.
Как рассказали в пресс-службе правительства, предложение будет рассмотрено.
С 1 мая россияне должны сдавать два теста ПЦР в течение пяти дней, если прибывают в РФ из-за рубежа. Жители регионов часто не успевают уложиться в сроки и сдать тест бесплатно, поэтому им приходится обращаться в частные клиники. В Союзе потребителей посчитали, что на семью с двумя детьми расходы на анализы составляют 24 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что почти 15,5 миллиона рублей штрафов выписали жителям Москвы, которые вернулись из-за границы и не прошли тестирование на коронавирус.
Тестирование проигнорировали порядка 2% москвичей. Всего с начала августа минувшего года нарушителям было направлено более 5,4 тысячи уведомлений о явке для составления протокола. В результате 1,2 тысячи граждан были оштрафованы.
В настоящее время Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус. В АТОР попросили отменить такие проверки. Для тех, кто пока не получил вакцину, в организации предложили оставить только один ПЦР-тест.
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