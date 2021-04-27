В АТОР попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила вице-премьера РФ Татьяну Голикову отменить для возвращающихся из-за рубежа двойные тесты на коронавирусную инфекцию, а также освободить привитых граждан от обязательной сдачи ПЦР. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

"В связи с требованием Роспотребнадзора, обязавшего россиян, прибывающих из-за границы, дважды сдавать тест на коронавирус, Ассоциация туроператоров России направила письмо главе Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился", – говорится в сообщении.

Кроме того, в письме уточняется, что стоимость стандартного анализа ПЦР в столице составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного – от 2 860 до 3 240 рублей, что увеличивает стоимость поездки.

В АТОР обратили внимание, что тесты обязательны также для путешественников, которые уже сделали прививку от коронавируса. При этом несколько иностранных государств (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских граждан без ПЦР-тестов при условии вакцинации от COVID-19.

Ранее Татьяна Голикова обратилась к российским туроператорам с просьбой не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня, пока власти не примут решения о возобновлении авиасообщения с этими странами.