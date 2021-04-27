Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов

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Аэропорты на юге России в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными, сообщает РБК. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты на фоне ограничений на полеты за рубеж

В первую очередь это коснется аэропортов Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя, которые обслуживают черноморские курорты.

Как заявил представитель холдинга "Аэродинамика", совладельцем которого является Олег Дерипаска, аэропорт Сочи как минимум в июне – сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.

Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, почти все российские туристы смогут вернуться домой из Танзании и Турции до 1 мая. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) приводили такие же временные рамки.