Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Аэропорты на юге России в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными, сообщает РБК. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты на фоне ограничений на полеты за рубеж
В первую очередь это коснется аэропортов Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя, которые обслуживают черноморские курорты.
Как заявил представитель холдинга "Аэродинамика", совладельцем которого является Олег Дерипаска, аэропорт Сочи как минимум в июне – сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.
Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, почти все российские туристы смогут вернуться домой из Танзании и Турции до 1 мая. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) приводили такие же временные рамки.
Из Турции и Танзании за неделю вернулось 38 тысяч организованных российских туристов
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