Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Танзанию и Турцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
На сайте Ростуризма появилась памятка для российских туристов, которые уже приобрели туры в Турцию и Танзанию.
Тем, кто планировал вылететь на отдых 13 или 14 апреля, рекомендуют связаться с турагентом и обсудить возможности переноса или отмены поездки. Вылеты в эти даты не являются страховым случаем, так как сообщение приостанавливается с 15 апреля.
Тем, кто уже находится в Турции или Танзании, советуют продолжать отдых, а обратно вылететь в те даты, которые указаны в ваучере. Другой вариант – обсудить с туроператором возможность досрочного возвращения.
Самостоятельным путешественникам необходимо мониторить информацию авиакомпании, у которой были приобретены билеты.
Туристам, чей вылет на курорты должен был состояться в период с 15 апреля до 1 июня, в Ростуризме рекомендуют обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние сроки или отмену тура.
Если выбран последний вариант, необходимо предоставить письменное заявление с указанием причины расторжения договора и требованием вернуть денежные средства. Турагент должен подтвердить получение заявления и передать его туроператору.
В Ростуризме уточнили, что оператор имеет право удержать часть суммы в счет фактически понесенных расходов. Оспорить размер вычета можно в суде.
Тем, кто планировал вылет во временно закрытие страны, рекомендуют следить за обновлениями на сайте Ростуризма и пока ничего не предпринимать.
Ранее в АТОР рассказали, какие штрафы действуют при отмене туров в Турцию. Вице-президент Ассоциации туроператоров отметил, что аннулировать тур без штрафа вряд ли удастся.
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