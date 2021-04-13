В АТОР рассказали, какие штрафы действуют при отмене туров в Турцию

В Ассоциации туроператоров России рассказали о штрафах при отмене туров в Турцию

При оформлении возврата тура действуют штрафные санкции в размере фактически понесенных расходов организатора поездки, сообщил в эфире телеканала Москва 24 вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что важно отличать перевозку от турпакета, так как многие авиакомпании уже заявили о готовности вернуть средства в полном объеме или перебронировать билеты.

В ситуации с турами Горин рекомендовал незамедлительно обращаться по месту приобретения. Без дополнительных издержек можно перенести сроки поездки или изменить направление, однако открытых стран все еще немного.

"Если говорить о возврате денежных средств, есть право подать заявление о возврате, но у туроператоров есть право вычесть фактически понесенные расходы, так как ряд отелей удерживает штрафные санкции. Это может быть и 25, и 100%", – сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас ситуация обострилась, так как многие не смогли отправиться в путешествие еще в 2020 году. Согласно постановлению правительства, эти люди могут перенести поездку на любую дату до конца 2021 года, а если она так и не состоится, вернуть средства после 1 января 2022 года.

Ранее Горин дал советы туристам, планировавшим путешествие в Турцию или Танзанию в ближайшее время. Он рекомендовал изменить направление поездки и предположил, что в скором времени будет открываться все больше новых безопасных направлений.