Россияне, купившие туры в Турцию, рассказали, как возвращают деньги

После сообщения о приостановке авиасообщения с Турцией в непростой ситуации оказались около полумиллиона россиян, которые забронировали туры на период с 15 апреля по 31 мая. Владельцы неудавшихся путевок рассказали Москве 24, как они отреагировали на новость и какие варианты предлагают турагентства в этих обстоятельствах.

Приостановка авиасообщения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией было принято Оперштабом по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года.

На данный момент в Турции находятся около 30 тысяч россиян. Они смогут вылететь домой согласно билетам или вернуться чартерами раньше. Также сохранится осуществление двух рейсов в неделю по направлениям Москва – Стамбул и обратно.

Голикова заявила, что туроператорам рекомендовано приостановить реализацию турпакетов в Турцию из России на этот же период. При этом, по данным АТОР, с 15 апреля по 31 мая путевки забронировали более 500 тысяч россиян.

Сообщается, что эти туристы смогут перенести поездки на более поздний период или подыскать альтернативные варианты по другим направлениям. В Турции продолжает сохраняться высокий уровень заболевания коронавирусом (более 50 тысяч новых случаев в день). Во многих районах страны введен комендантский час, а местное население вакцинируют.

"Планы испорчены"

Марина Коровина. Фото: предоставлено героиней материала

Жительница столицы Марина Коровина рассказала Москве 24, что планировала отправиться в Турцию отпраздновать годовщину свадьбы в любимом отеле Белека. В середине марта купили тур на две семьи и должны были вылететь 19 апреля. "Никакой информации от туроператора не поступало. Вчера уже пришли билеты на самолет, мы их распечатали, а вечером узнали из новостей, что мы никуда не летим, потому что все рейсы отменены", – рассказала Марина.





Марина Коровина Обидно, конечно, планы испорчены. Друзья вообще в шоке, потому что они первый раз собирались лететь за границу.

Женщина сообщила, что после новости о приостановке авиасообщения долго не могла дозвониться до оператора, чтобы понять, какие есть варианты. "Прекрасно понимая их ситуацию, что от них ничего не зависит и деньги никто нам не вернет, спросила, какие есть варианты, куда можно улететь на данный момент? Предложили только Кубу и Россию, больше вариантов нет", – сообщила москвичка.

Марина хотела вернуть деньги, чтобы попробовать через другого оператора улететь на Кипр, но такой трюк сразу не прошел.





Марина Коровина Сказали, что деньги возможно вернуть, но не так быстро. Нужно написать официальное письмо, после чего туроператоры "посмотрят, какие потери понесли его перевозчики", тогда будет ответ, смогут ли вернуть деньги, всю ли стоимость или не смогут вообще.

По словам Марины, туроператоры сейчас просят перебронировать туры на осень, потому что боятся, что приостановка авиасообщения затянется и Турцию летом не откроют. При этом цены на сайтах турагентств взлетают на глазах. "Мы решили перебронировать тур на октябрь, но там получается колоссальная доплата. Тур на троих на неделю в апреле стоил 120 тысяч рублей, на октябрь в этот же отель он уже стоит 180 тысяч", – удивляется Марина.

"Как сейчас ни психуй, ты ничего не сделаешь. Ты заложник ситуации, тебе никуда не деться, и никто не поможет. Можно только перебронировать тур и просто ждать – откроют ли его к октябрю, полетишь ты в хороший отель или не полетишь? Или опять за свои деньги будешь искать другие путевки в другие страны", – подытожила Марина.

"А если не откроют?"

В такой же неловкой ситуации оказалась и Наталья Соколова со своей семьей. Они должны вылететь в Турцию 1 июня (когда теоретически полеты должны возобновиться), но уже не знают, чего ожидать на фоне закрытия авиасообщения.





Наталья Соколова Купили тур на семью в Турцию, выбрали город Сиде, никогда ранее там не отдыхали. Детки очень радовались данному событию, ведь в связи с пандемией возможность вывезти детей в прошлом году отсутствовала.

Наталья еще не успела обсудить с представителем турагентства возможные сценарии, планирует сделать это завтра. "А если не откроют? Пока не знаю… Представитель от моего туроператора как раз завтра возвращается из Турции, будем думать, как быть далее…" – сообщила женщина.

"Надеюсь, что все вопросы будут разрешены самым положительным образом. Мы все этого очень желаем!" – говорит Наталья. А пока туристам только остается менять свои планы на ближайшие полтора месяца и гадать, что же будет дальше.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили туристам, которые успели купить путевки в Турцию, что они имеют право расторгнуть договор с туроператором и вернуть деньги в связи с угрозой здоровью. При расторжении договора до начала поездки стоимость тура должна быть возвращена в полном объеме, а после начала путешествия – в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.