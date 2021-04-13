Росавиация официально уведомила авиакомпании об остановке авиасообщения с Турцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, Росавиация попросила авиакомпании уведомлять о количестве планируемых к вывозу из этих стран туристов и числе билетов, которые хотят вернуть.

Согласно телеграмме, авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании.

"В соответствии с решением Оперативного штаба <...> о приостановлении с 00:00 15 апреля 2021 года до 23:59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Турцией прошу направлять <...> следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты РФ и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям. А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.