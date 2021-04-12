В Турции рассказали о методах контроля ситуации с COVID-19

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Власти Турции рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Об этом заявил мэр города Бодрум Ахмет Арас.

"Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения", – приводит его слова РИА Новости.

Также он сообщил, что в Турции разрабатывают собственную вакцину против коронавируса, плюс идет вакцинация населения препаратами, закупленными за рубежом.

Арас рассказал, что с самого начала пандемии в туристическом секторе Турции ведется сертификация объектов инфраструктуры.

Он отметил, что увеличено расстояние между шезлонгами и столиками, многие отели отказались от системы самообслуживания в ресторане, персонал регулярно сдает тесты на COVID-19, а в ближайшее время 2,5 миллиона человек, работающих в туристической сфере, сделают прививки.

Ранее сообщалось, что Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию.

Стало известно, что в Турецкой Республике наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.