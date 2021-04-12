В Турции рассказали о методах контроля ситуации с COVID-19

10:11
Фото: depositphotos/slava296
Власти Турции рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Об этом заявил мэр города Бодрум Ахмет Арас.
"Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения", – приводит его слова РИА Новости.
Также он сообщил, что в Турции разрабатывают собственную вакцину против коронавируса, плюс идет вакцинация населения препаратами, закупленными за рубежом.
Арас рассказал, что с самого начала пандемии в туристическом секторе Турции ведется сертификация объектов инфраструктуры.
Он отметил, что увеличено расстояние между шезлонгами и столиками, многие отели отказались от системы самообслуживания в ресторане, персонал регулярно сдает тесты на COVID-19, а в ближайшее время 2,5 миллиона человек, работающих в туристической сфере, сделают прививки.
Ранее сообщалось, что Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию.
Стало известно, что в Турецкой Республике наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: