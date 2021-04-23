Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

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Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300–500 долларов на неделю с размещением в отеле три звезды, сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась, передает РИА Новости.

Она добавила, что туроператорам понадобится от 7 до 14 дней, чтобы запустить первый чартерный рейс. Ломидзе сообщила, что стоимость путевки в Египет будет зависеть от количества дней и статуса рейса.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры готовы отправлять на египетские курорты свыше 260 тысяч туристов в месяц. По предварительной оценке, объемы перевозок этого года будут сопоставимы или даже выше.

В АТОР отметили, что организацией отдыха россиян, вероятно, будут заниматься семь федеральных туроператоров – ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, "Библио-Глобус", "Интурист" и TEZ Tour. Именно они в прошлом занимали существенную долю на египетском рынке.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами.