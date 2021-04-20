Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих из-за рубежа россиян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Роспотребнадзор обязал возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая россиян сдавать тест на коронавирус дважды. С постановлением главного государственного санитарного врача РФ можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

"Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации… пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации", – отмечается в документе.

Когда результат тестирования будет известен, его необходимо загрузить на госуслуги.

Также в соответствии с постановлением главы территориальных отделов Роспотребнадора должны будут организовать выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию иностранных граждан в аэропортах.

Постановление вступает в силу с 21 апреля.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.