Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих из-за рубежа россиян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая россиян сдавать тест на коронавирус дважды. С постановлением главного государственного санитарного врача РФ можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
"Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации… пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации", – отмечается в документе.
Когда результат тестирования будет известен, его необходимо загрузить на госуслуги.
Также в соответствии с постановлением главы территориальных отделов Роспотребнадора должны будут организовать выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию иностранных граждан в аэропортах.
Постановление вступает в силу с 21 апреля.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.
Авиакомпании вернули из Турции и Танзании более 41 тыс россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: