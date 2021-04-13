В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за отмененные туры в Турцию и Танзанию

Фото: depositphotos/Milly7
В связи с приостановкой авиасообщения РФ с Турцией и Танзанией туристам рассказали, как вернуть средства за отмененные поездки. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
Так, граждане могут заменить направления на другие, не меняя сроков запланированного отдыха. Кроме того, они могут перенести сроки путешествия, в том числе с выбором другого направления на удобные даты, сохранив деньги, рассказали специалисты.
В Ростуризме также сообщили, что россияне могут обратиться по месту приобретения путевок для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством РФ и законодательством России о защите прав потребителей.
Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин отмечал, что те, кто уже приобрел туры в Турцию и Танзанию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.
Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что туристы, которые сейчас отдыхают на турецких и танзанийских курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.
Москвичам рассказали, что делать с купленными путевками в закрытую Турцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: