В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за отмененные туры в Турцию и Танзанию

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В связи с приостановкой авиасообщения РФ с Турцией и Танзанией туристам рассказали, как вернуть средства за отмененные поездки. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Так, граждане могут заменить направления на другие, не меняя сроков запланированного отдыха. Кроме того, они могут перенести сроки путешествия, в том числе с выбором другого направления на удобные даты, сохранив деньги, рассказали специалисты.

В Ростуризме также сообщили, что россияне могут обратиться по месту приобретения путевок для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством РФ и законодательством России о защите прав потребителей.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин отмечал, что те, кто уже приобрел туры в Турцию и Танзанию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что туристы, которые сейчас отдыхают на турецких и танзанийских курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.

