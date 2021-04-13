В Крыму выразили готовность заменить турецкие курорты на майские праздники

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Крым готов заменить россиянам курорты Турции на майские праздники. Об этом заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Он отметил, что в Крыму на праздники готовятся увлекательные программы для отдыхающих.
"Поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым", – сказал Черняк в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что бронирование отдыха на полуострове уже превзошло показатели до пандемии. В частности, раскуплены практически все места в четырех- и пятизвездочных отелях.
"Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", – объяснил Черняк.
Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани готовы принять туристов со всей России.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
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