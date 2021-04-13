Косачев призвал запланировавших отдых в Турции россиян к патриотизму

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал жителей РФ, планировавших отдых в Турции, проявить патриотизм и забыть о стране, где заявили об аннексии Крыма. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм независимо от планов на отдых. Он также добавил, что решение граждан предпочесть отечественные курорты турецким может стать мощным ответом России на заявление Эрдогана, который рассчитывает на любовь путешественников к курорту, а не к родине.

Кроме того, Косачев отметил, что россияне запланировали свой отдых задолго до слов президента Турции. Тем не менее он выразил надежду на то, что после таких слов хотя бы часть из этих людей посчитали бы для себя невозможным ехать туда, где посягают на права и свободы миллионов их сограждан.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

Также ранее сообщалось, что Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. По его словам, Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.