В Крыму оценили слова Эрдогана про полуостров

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание турецкой стороны помочь Украине вернуть контроль над Крымом, сообщает RT.

По его мнению, у Реджепа Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния.

"Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды"» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих".

Он также предположил, что "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто.

Накануне Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. По его словам, Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он отметил, что поддерживает инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Палестине.

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.