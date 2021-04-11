В Крыму оценили слова Эрдогана про полуостров

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание турецкой стороны помочь Украине вернуть контроль над Крымом, сообщает RT.
По его мнению, у Реджепа Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния.
"Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды"» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих".
Он также предположил, что "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто.
Накануне Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. По его словам, Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.
Он отметил, что поддерживает инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.
Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Палестине.
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В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.
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