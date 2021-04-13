Эксперт назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции

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Руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что альтернативой отдыху в Турции можно считать Болгарию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этой стране наблюдаются нормальные климатические условия. Он при этом отметил, что африканские государства, такие как Тунис и Марокко, не смогли бы стать альтернативой.

"Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда", – подчеркнул Мальцев.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин отмечал, что те, кто уже приобрел туры в Турцию и Танзанию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что туристы, которые сейчас отдыхают на турецких и танзанийских курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.

Самостоятельные путешественники также смогут вернуться в Россию в плановом режиме, однако им рекомендуется следить за информацией на сайтах перевозчиков, уточнила Догузова.

