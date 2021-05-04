Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 15,5 миллиона рублей штрафов выписали жителям Москвы, которые вернулись из-за границы и не прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Тестирование проигнорировали порядка 2% москвичей. Всего с начала августа минувшего года сотрудники ведомства направили нарушителям более 5,4 тысячи уведомлений о явке для составления протокола. В результате 1,2 тысячи граждан были оштрафованы.

Максимальный размер штрафа составляет 40 тысяч рублей. Если нарушение причинило вред здоровью других людей, сумма может быть увеличена до 150–300 тысяч рублей.

Сейчас Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус.

Ранее в АТОР попросили отменить такие проверки. Для тех, кто пока не получил вакцину, в организации предложили оставить только один ПЦР-тест.

