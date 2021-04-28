Вернувшиеся в РФ москвичи получили штрафы на 15 млн руб за несданный тест на COVID-19

Фото: Москва 24
Москвичам, которые по возвращении в РФ из-за рубежа не внесли данные по тестам на COVID-19 в форму портала госуслуг, выписали штрафы на сумму в 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 5 тысяч 250 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении", – уточнили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, суммарно было составлено 2 983 протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
За нарушение антиковидных протоколов были оштрафованы 1 212 граждан страны. Еще часть дел находится на рассмотрении, по ним определено время предстоящих заседаний.
Максимальный размер взыскания – до 40 тысяч рублей. В случае если нарушение гражданина повлечет за собой вред здоровью других людей, сумма штрафа может быть увеличена до 150–300 тысяч рублей.
В настоящий момент Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В АТОР ранее попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа привитых россиян. Для тех, кто пока не получил вакцину, предлагается оставить только один ПЦР-тест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: