Вернувшиеся в РФ москвичи получили штрафы на 15 млн руб за несданный тест на COVID-19

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Москвичам, которые по возвращении в РФ из-за рубежа не внесли данные по тестам на COVID-19 в форму портала госуслуг, выписали штрафы на сумму в 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 5 тысяч 250 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении", – уточнили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, суммарно было составлено 2 983 протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

За нарушение антиковидных протоколов были оштрафованы 1 212 граждан страны. Еще часть дел находится на рассмотрении, по ним определено время предстоящих заседаний.

Максимальный размер взыскания – до 40 тысяч рублей. В случае если нарушение гражданина повлечет за собой вред здоровью других людей, сумма штрафа может быть увеличена до 150–300 тысяч рублей.

В настоящий момент Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В АТОР ранее попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа привитых россиян. Для тех, кто пока не получил вакцину, предлагается оставить только один ПЦР-тест.