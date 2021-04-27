Оперштаб оценит идею освободить привитых от COVID-19 россиян от тестов по приезде в страну

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит возможность освободить возвращающихся в РФ граждан от обязательных тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Письмо с запросом от Ассоциации туроператоров России обязательно будет рассмотрено в установленном порядке", – сообщили в штабе.

В АТОР ранее попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа привитых россиян. Для тех, кто пока не получил вакцину, предлагается оставить только один ПЦР-тест. Обращение было направлено на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В настоящий момент Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию.