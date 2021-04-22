Эксперты рассказали, заменит ли Черногория российским туристам Турцию

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Россияне готовы отдыхать в Черногории после открытия прямого авиасообщения, однако такой же популярностью, как Турция, это направление пользоваться не будет. Такого мнения придерживаются опрошенные РИА Новости представители туротрасли.
"Черногория объявила о самых радикальных мерах по отношению к российским туристам в положительном плане. При этом надо сказать, что мы не понимаем, почему на межгосударственном уровне они никак не договорятся с Оперштабом на тему возобновления авиасообщения", – сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
В другой туркомпании отметили, что россияне проявляют интерес к Черногории, однако туры приобретают лишь единицы. В организации предположили, что дело сдвинется с мертвой точки, когда запустят чартеры и регулярные рейсы.
При этом собеседник агентства напомнил, что до пандемии компания отправляла в Черногорию порядка 10–15 тысяч туристов в сезон, в то время как в Турцию – от 800 тысяч до миллиона.
"Поэтому даже при полноценном восстановлении авиаперевозки Черногория Турцию не заменит", – сказали в туркомпании.
Спикер добавил, что раньше полеты в Черногорию проходили со стыковкой в Турции, однако теперь добираться приходится через Белград с длительным ожиданием пересадки. Это привело к существенному удорожанию направления.
"В нынешних реалиях любое направление, которое откроется для посещения туристов будет иметь спрос. При этом не стоит забывать что основополагающим фактором при выборе страны будет выступать цена", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из РФ, в том числе обязательный ПЦР-тест на COVID-19. Также снятие ограничений коснется граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
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