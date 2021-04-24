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Общество

24 апреля, 23:48

Греция отменила карантин для граждан РФ

туризм за рубежом общество

Фото: depositphotos/photoff

Обязательный карантин для въезжающих в Грецию россиян отменен. Речь идет о случаях, когда гражданин имеет и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, и сертификат вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что тест на COVID-19 должен быть сделан за 72 часа до прибытия. Вакцинация должна быть завершена минимум за 14 дней до поездки.

При этом до 3 мая продлено ограничение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. Сделать они это смогут уже через девять аэропортов, а не три.

Кроме того, россияне за день до прибытия в страну должны заполнять электронную форму PLF и указывать в ней свои контактные данные в Греции.

Действие нового постановления начинается в 06:00 26 апреля. Оно продлится до 06:00 3 мая. А уже с середины следующего месяца страна планирует принимать всех россиян.

Ранее премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что с 3 мая, после Пасхи, в Греции начнут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.

В частности, в указанную дату откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23:00.

Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс россиян в неделю

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