Премьер Греции объявил о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии COVID-19 с 3 мая

Фото: depositphotos/photoff

С 3 мая, после Пасхи, в Греции начнут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в эфире национального телевидения ERT.

Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным.

Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23:00.

С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школы. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер.

Он подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.

Ранее сообщалось, что с 21 апреля визовые центры Греции возобновляют работу еще в четырех российских регионах. Сейчас подать документы можно в 14 субъектах страны.