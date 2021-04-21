Премьер Греции объявил о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии COVID-19 с 3 мая

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Фото: depositphotos/photoff
С 3 мая, после Пасхи, в Греции начнут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в эфире национального телевидения ERT.
Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным.
Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23:00.
С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школы. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер.
Он подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.
Ранее сообщалось, что с 21 апреля визовые центры Греции возобновляют работу еще в четырех российских регионах. Сейчас подать документы можно в 14 субъектах страны.
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