Визовые центры Греции возобновят работу еще в четырех российских регионах с 21 апреля

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Визовые центры Греции в четырех российских регионах возобновят работу с 21 апреля. Об этом сообщается на сайте визового оператора GVCW.

В материале уточняется, что ранее вернулись к работе центры в 10 субъектах. Сейчас подать документы на визу можно в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а также в Ростове-на-Дону.

"Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют свою деятельность с 21 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работа остальных центров по-прежнему приостановлена до дальнейших распоряжений.

Чтобы подать заявление в одном из действующих центров, необходимо заранее в онлайн-формате записаться на прием. Всем посетителям измеряют температуру, также действует требование о ношении масок и перчаток. Избежать дополнительных рисков возможно, воспользовавшись услугой курьерской доставки паспорта с готовой визой.

Отмечается, что визовые центры в Москве будут работать и в дни майских праздников – 3 и 10 мая – по предварительной записи.

Посетить Грецию могут россияне, которые имеют на руках справки о вакцинации, наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.

В Греции уже подтвердили готовность принять российских туристов, планировавших отдых в Турции. По словам министра туризма страны, ограничения на число посещающих страну путешественников из России будут сняты 14 мая.