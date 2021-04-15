Греция готова с 19 апреля принимать туристов из РФ без карантина при двух условиях – СМИ

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Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве заявил, что Греция готова начать принимать российских туристов с 19 апреля без карантина при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации.

Как отметил Теохарис, несмотря на планы открыть туристический сезон к середине мая, греческая сторона намерена начать пилотное открытие границ для туризма уже в апреле.

Для отдыха на курортах Греции россиянам необходимо соблюсти лишь два условия – быть вакцинированным или иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

"Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешение на полеты, над этим сейчас и работают", – рассказали в греческой делегации.

Там также отметили, что для остальных туристов границы будут открыты с 14 мая, после полной отмены карантина.

Главной проблемой в настоящее время в Греции считают отсутствие разрешений на полеты. Сейчас правительство страны добивается полной отмены запретов на рейсы, в том числе регулярные.

"Туристический бизнес обеих стран готов полноценно развернуть все программы, тем более что они уже заявлены и все контракты подписаны. Мы видим, что русские туристы интересуются очень сильно отдыхом в Греции, готовы бронировать туры, но не хотят рисковать и ждут разрешений на полеты", – сказал Теохарис.

Он также отметил, что визы будут выдаваться по стандартному принципу.

Ранее стало известно, что власти Греции отменят требование об обязательном карантине для путешественников из 32 стран. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов.

Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.