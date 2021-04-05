В Греции рассказали, как будут принимать туристов этим летом

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Министерство туризма Греции представило план безопасного запуска сезона, Россия названа среди приоритетных рынков, сообщает АТОР.
Министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью иностранным СМИ подтвердил, что старт сезона запланирован на 14 мая со странами, жители которых традиционно выбирали отдых в Греции, – Германией, Великобританией, Францией, Италией, Россией, США и балканскими государствами. Он допустил, что для туристов из Европы и стран, где быстрыми темпами идет вакцинация, Греция может открыться уже в середине апреля.
Теохарис рассказал, что разработанные "пять линий обороны" позволят обеспечить гостям безопасное пребывание. Первая линия – это условия прибытия. От туристов потребуют сертификат вакцинации от COVID-19, документ, подтверждающий, что человек уже перенес заболевание, или отрицательный результат ПЦР-теста.
Вторая включает проведение выборочных исследований по прилете. Если тест покажет положительный результат, сработает третья линия обороны. Гостям придется отправиться на карантин.
Четвертая – это общие правила эпидемиологической безопасности, в числе которых обязательное ношение маски, соблюдение антиковидных протоколов при посещении ресторанов и экскурсий.
Пятая линия обороны заключается в том, что иностранные туристы обязаны исполнять те же правила, что и греки.
Министр добавил, что обеспечить эпидемиологическую безопасность отдыха поможет и вакцинация работников греческого туристического сектора. Их будут прививать в приоритетном порядке.
Теохарис считает, что в этом году сезон будет долгим, так как в сентябре проблема вакцинации для большинства стран решится, а условия будут позволять приехать в октябре или ноябре.
Сейчас в Греции действует квота на приезд до четырех тысяч россиян в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Туристам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на английском языке.
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