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Греция увеличила число разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение семи греческих министерств было опубликовано в официальной правительственной газете. Его приняли после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которая прошла 18 марта.

Срок действия постановления – с 6:00 22 марта до 6:00 5 апреля. Для въезда в страну необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не позднее чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Кроме того, при себе можно иметь сертификат о вакцинации на английском языке.

Жителей РФ будут принимать в трех греческих аэропортах – в Афинах, Салониках и Ираклионе. При этом уточняется, что транзитные перелеты не допускаются, в Греции принимают только туристов непосредственно своих курортов.

Ранее власти Греции выразили готовность обеспечить выдачу шенгенских виз российским туристам. Об этом сообщила посол страны в Москве Екатерини Нассика.

Греция с 14 мая начнет принимать гостей из России, Белоруссии, Украины, причем в дальнейшем приехать на курорты смогут и туристы из стран, где активно ведется вакцинация от коронавируса.

