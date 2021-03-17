Греция выразила готовность обеспечить выдачу шенгенских виз российским туристам

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Посол Греции в Москве Екатерини Нассика сообщила, что страна готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, которые намерены ее посетить.

Она добавила, что ответственность за это лежит на генконсульстве.

"Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис, выступая на международной туристической выставке ITB 2021, заявил, что страна может открыть границы для туристов 14 мая. При этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация.