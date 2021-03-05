Сейшельские острова откроют границы для россиян

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Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

По его словам, спрос на отдых есть во всем мире, и в том числе туристы рассматривают Сейшельские острова. В итоге 25 марта острова откроются для всех, кроме туристов из стран Южной Африки.

Для въезда надо будет иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. Радегонде добавил, что приезжающим не надо будет проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

В прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии. С 15 февраля РФ возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Кроме того, границы для иностранных туристов открыла Шри-Ланка. Сообщалось, что гостям страны понадобится отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Таким образом, на сегодняшний день россияне могут купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Грузию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы.