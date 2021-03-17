Греция признает сертификат о вакцинации "Спутником V" – министр туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил, что страна признает сертификат о вакцинации от коронавируса "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания", – заявил глава греческого туристического ведомства.

Теохарис уточнил, что для въезда в Грецию из России необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, иметь антитела после выздоровления или быть вакцинированным. Таким образом, прививка не носит обязательный характер, однако избавит граждан РФ от необходимости проходить обследование.

Руководитель министерства туризма Греции добавил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации необходимо будет перевести. По словам Теохариса, требуются как минимум основные личные данные, которые позволят убедиться, что вакцинацию прошел именно конкретный въезжающий в страну турист.

Кроме того, важным условием посещения страны является соблюдение действующих в Греции санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее сообщалось, что страна откроет границы для туристов с 14 мая. Греция начнет принимать гостей из России, Белоруссии, Украины, причем в дальнейшем приехать на курорты смогут и туристы из стран, где активно ведется вакцинация от коронавируса.

