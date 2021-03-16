Шри-Ланка намерена отменить карантин для привитых от коронавируса туристов

17:43
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Правительство Шри-Ланки разрешит иностранцам, которые получили вакцину от коронавируса, въезжать в страну без прохождения карантина. Об этом сообщает The Morning.
Как отметил главный эпидемиолог государства Судат Самаравира, министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой изменить правила приема туристов. Нововведения должны вступить в силу в течение нескольких дней.
В настоящее время туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный в течение 96 часов до вылета. Кроме того, им необходимо сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Карантин в спецотелях до получения результата является обязательным, потом можно путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.
Ранее сообщалось, что с 16 марта Израиль возобновляет двустороннее авиасообщение со всеми странами. При этом прибывать в страну смогут не больше трех тысяч человек в день, а в аэропорту будут тестировать на коронавирус и следить за социальной дистанцией.
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