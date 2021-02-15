Индия допустила открытие границ для российских туристов

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Посол Индии в Москве Венкатеш Варма заявил, что страна может открыть границы для российских туристов в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов", – заявил дипломат.

С понедельника, 15 февраля, Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Для полета пассажирам потребуются сертификаты с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, РФ снова отправляет и принимает самолеты из Сингапура и Греции. В последнюю из упомянутых стран требуется регистрация в специальном приложении для путешественников, а также получение необходимой квоты.

