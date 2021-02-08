Эксперты рассказали, смогут ли российские туристы полететь в Грецию и Сингапур

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, кто из россиян сможет полететь в Грецию или в Сингапур, а также на каких условиях.

С 8 февраля Россия возобновляет международное авиасообщение еще с двумя странами – Грецией и Сингапуром. Рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, перелеты в Сингапур – три раза в неделю.

По словам Горина, в Грецию россияне могли попасть еще с сентября прошлого года. Тогда греческие власти установили недельную квоту для туристов, которую постоянно продлевают.

"Квота небольшая – 500 человек в неделю, сейчас она в очередной раз продлена – по 22 февраля. Но есть также определенные ограничения, которые действуют в Греции. Нужно планировать путешествие со справкой о прохождении ПЦР-теста, зарегистрироваться в специальном приложении, которое есть для путешественников. Также необходимо учитывать карантинные мероприятия, которые сейчас действуют в стране", – пояснил он.

ПЦР-теста на COVID-19 . Анализ должен быть пройден не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Также пассажирам, не считая тех, кто следует через Грецию транзитом, не позднее чем за день до приезда нужно заполнить специальную форму уведомления о местонахождении гостя на сайте в течение 7 дней по месту пребывания, указанном в форме.

Чтобы посетить Грецию, всем россиянам, за исключением детей в возрасте до 10 лет, следует иметь при себе сертификат на английском языке с отрицательным результатом. Анализ должен быть пройден не ранее чемдо прилета в страну. Также пассажирам, не считая тех, кто следует через Грецию транзитом, не позднее чем за день до приезда нужно заполнить специальную форму уведомления о местонахождении гостя на сайте travel.gov.gr . Кроме того, всем прибывающим в Грецию необходимо пройти обязательную самоизоляциюпо месту пребывания, указанном в форме.

Сингапур на данный момент с целью туризма посетить невозможно, добавил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Пока есть возможность использовать это направление только как транзитное – через Сингапур в другие страны. Посещение возможно только для определенных категорий граждан, связанных с бизнесом, гражданством и видом на жительство в этой стране.

По словам Горина, о полном восстановлении туристического сообщения с Грецией и Сингапуром пока рано говорить. С ним согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что только к летнему сезону зарубежные страны, в том числе государства Средиземноморья, будут полноценно открываться для туристов.

"Уже есть заявление от Кипра, что где-то в марте будет открыто туристическое авиасообщение, есть также предложения от Туниса", – пояснил собеседник Москвы 24.

С 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск – Москва – Минск, а также Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в столице братской республики. С этого дня увеличат и количество регулярных авиарейсов в Белоруссию из Москвы – до пяти полетов в неделю. Также в Минск раз в неделю будут летать самолеты из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

А с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Еженедельно будут выполняться два рейса из Москвы в Баку и четыре рейса из Москвы в Ереван. В Армению можно попасть также наземным транспортом.