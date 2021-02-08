Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:21

Главная / Новости /

Эксперты рассказали, смогут ли российские туристы полететь в Грецию и Сингапур

Отдых со справкой: открыты ли для российских туристов Греция и Сингапур
туризм общество эксклюзив

Фото: ТАСС/How Hwee Young/EPA

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, кто из россиян сможет полететь в Грецию или в Сингапур, а также на каких условиях.

С 8 февраля Россия возобновляет международное авиасообщение еще с двумя странами – Грецией и Сингапуром. Рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, перелеты в Сингапур – три раза в неделю.

По словам Горина, в Грецию россияне могли попасть еще с сентября прошлого года. Тогда греческие власти установили недельную квоту для туристов, которую постоянно продлевают.

"Квота небольшая – 500 человек в неделю, сейчас она в очередной раз продлена – по 22 февраля. Но есть также определенные ограничения, которые действуют в Греции. Нужно планировать путешествие со справкой о прохождении ПЦР-теста, зарегистрироваться в специальном приложении, которое есть для путешественников. Также необходимо учитывать карантинные мероприятия, которые сейчас действуют в стране", – пояснил он.

Чтобы посетить Грецию, всем россиянам, за исключением детей в возрасте до 10 лет, следует иметь при себе сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Анализ должен быть пройден не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Также пассажирам, не считая тех, кто следует через Грецию транзитом, не позднее чем за день до приезда нужно заполнить специальную форму уведомления о местонахождении гостя на сайте travel.gov.gr. Кроме того, всем прибывающим в Грецию необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение 7 дней по месту пребывания, указанном в форме.

Сингапур на данный момент с целью туризма посетить невозможно, добавил эксперт.

Пока есть возможность использовать это направление только как транзитное – через Сингапур в другие страны. Посещение возможно только для определенных категорий граждан, связанных с бизнесом, гражданством и видом на жительство в этой стране.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

По словам Горина, о полном восстановлении туристического сообщения с Грецией и Сингапуром пока рано говорить. С ним согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что только к летнему сезону зарубежные страны, в том числе государства Средиземноморья, будут полноценно открываться для туристов.

"Уже есть заявление от Кипра, что где-то в марте будет открыто туристическое авиасообщение, есть также предложения от Туниса", – пояснил собеседник Москвы 24.

С 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск – Москва – Минск, а также Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в столице братской республики. С этого дня увеличат и количество регулярных авиарейсов в Белоруссию из Москвы – до пяти полетов в неделю. Также в Минск раз в неделю будут летать самолеты из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

А с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Еженедельно будут выполняться два рейса из Москвы в Баку и четыре рейса из Москвы в Ереван. В Армению можно попасть также наземным транспортом.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать