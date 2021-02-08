Эксперты рассказали, смогут ли российские туристы полететь в Грецию и Сингапур

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, кто из россиян сможет полететь в Грецию или в Сингапур, а также на каких условиях.
С 8 февраля Россия возобновляет международное авиасообщение еще с двумя странами – Грецией и Сингапуром. Рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, перелеты в Сингапур – три раза в неделю.
По словам Горина, в Грецию россияне могли попасть еще с сентября прошлого года. Тогда греческие власти установили недельную квоту для туристов, которую постоянно продлевают.
"Квота небольшая – 500 человек в неделю, сейчас она в очередной раз продлена – по 22 февраля. Но есть также определенные ограничения, которые действуют в Греции. Нужно планировать путешествие со справкой о прохождении ПЦР-теста, зарегистрироваться в специальном приложении, которое есть для путешественников. Также необходимо учитывать карантинные мероприятия, которые сейчас действуют в стране", – пояснил он.
Сингапур на данный момент с целью туризма посетить невозможно, добавил эксперт.
По словам Горина, о полном восстановлении туристического сообщения с Грецией и Сингапуром пока рано говорить. С ним согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что только к летнему сезону зарубежные страны, в том числе государства Средиземноморья, будут полноценно открываться для туристов.
"Уже есть заявление от Кипра, что где-то в марте будет открыто туристическое авиасообщение, есть также предложения от Туниса", – пояснил собеседник Москвы 24.
С 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск – Москва – Минск, а также Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в столице братской республики. С этого дня увеличат и количество регулярных авиарейсов в Белоруссию из Москвы – до пяти полетов в неделю. Также в Минск раз в неделю будут летать самолеты из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
А с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Еженедельно будут выполняться два рейса из Москвы в Баку и четыре рейса из Москвы в Ереван. В Армению можно попасть также наземным транспортом.
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