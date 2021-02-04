S7 начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines с 24 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция) каждую неделю по средам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", – говорится в сообщении.

Уточняется, что летать на чартерных рейсах в Европу могут только граждане страны назначения, стран ЕС и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно установленным правилам.

Купить авиабилеты на рейсы в Москву могут россияне, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в Россию. Иностранцам до посадки на рейс нужно предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате теста на COVID-19 со сроком действия не более 72 часов.

Также стало известно, что с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолеты будут осуществлять полеты три раза в неделю по маршруту Москва – Бишкек.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Сообщалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ.