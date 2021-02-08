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Транспорт

01:15

Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия возобновляет международное авиасообщение с еще двумя странами. Речь идет о Греции и Сингапуре, информирует РИА Новости.

Сообщается, что рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю. При этом в Сингапур перелеты будут происходить три раза за неделю.

Уточняется, что авиакомпании на данный момент не заявили о планах ввода регулярных рейсов по этим направлениям.

С 15 февраля РФ возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Также заявлялось об увеличении с 8 февраля количества регулярных рейсов в Киргизию.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Кроме того, границы для иностранных туристов открыла Шри-Ланка. Сообщалось, что гостям страны понадобится отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Россия откроет полеты в Грецию и Сингапур

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