Иностранным студентам из ряда стран разрешили вернуться в Россию

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Студенты из 25 стран, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, смогут вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.
16 марта 2021 года появилось распоряжение, согласно которому иностранные студенты, аспиранты и ординаторы получать возможность продолжить свое обучение в России.
Список государств, получивших право на въезд на территорию РФ, регулярно пополняется. На данный момент таким правом могут воспользоваться жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.
Для осуществления такой возможности всем желающим студентам необходимо уведомить университет о дате въезда не менее чем за 10 дней. После этого им на почту придет вся необходимая информация.
Также им необходимо за 3 дня до прибытия и в первые 72 часа после него сдать анализы на коронавирусную инфекцию и соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до получения результатов.
Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой. В Росавиации добавили, что даже в нынешних условиях ограниченного числа рейсов между странами фиксируется достаточно высокий уровень коммерческой загрузки.
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