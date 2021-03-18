Студенты и выпускники вузов смогут узнать больше о работе в правительстве Москвы

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
28 марта состоится карьерное мероприятие правительства Москвы "Интерн пикник", на которое приглашены студенты и выпускники вузов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В ходе мероприятия руководители различных крупных городских проектов расскажут гостям, что необходимо для вступления в их команды, а HR-эксперты дадут советы о том, как построить карьеру мечты и стать конкурентоспособным специалистом.
Кроме того, для участников будут доступны онлайн-экскурсии по органам власти и учреждениям столицы, разного рода развлечения, квесты и подарки. Также будет доступна VR-капсула, которая позволит каждому желающему помедитировать на берегу океана.
Мероприятие пройдет в здании Университета правительства Москвы, куда можно прийти, а можно присоединиться онлайн. Лучшие из участников получат возможность поступить в Карьерную школу правительства вне конкурса.
"За несколько дней интенсивного обучения ребята познакомятся со спецификой городского управления, пообщаются с экспертами и решат кейсы. Лучшие ученики попадут на оплачиваемую стажировку: они будут работать в правительстве Москвы шесть месяцев", – заключили в сообщении.
Ранее стало известно, что восемь московских студенческих команд прошли отборочный тур для турнира кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Подготовкой студентов и школьников к турниру займется департамент финансов Москвы. Всего за звание чемпионов поборются 148 команд со всей России.
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