Центр "Моя карьера" поможет студентам с поиском работы

07:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр занятости "Моя карьера" подготовил 100 мероприятий и выездных встреч для студентов, на которых их познакомят с рынком труда, актуальными вакансиями, молодежными программами и специальными услугами центра. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, поучаствовать в выездных мероприятиях смогут 1,5 тысячи человек.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичный департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников высших учебных заведений, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости.
"Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости "Моя карьера" по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей", – приводятся в материале слова Раковой.
Отмечается, что в этом году центр "Моя карьера" проведет встречи в Государственном университете управления, Московском педагогическом государственном университете, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина, Московском социально-педагогическом институте и других.
Заинтересованные в проведении подобных мероприятий вузы, могут обратиться по телефону: +7 (495) 870-44-44 или в самом центре "Моя карьера".
Ранее столичные эксперты запустили бесплатный обучающий курс "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Курс, созданный центром занятости "Моя карьера" и компанией Google, доступен на новой платформе "Google Навыки". Как отмечалось, программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.
В программу вошли три модуля: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения".
Москва 24 открыла рубрику "Телецентр занятости"
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