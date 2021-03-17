Неделя финансовой грамотности в России стартует 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неделя финансовой грамотности в РФ стартует 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что главные мероприятия пройдут в онлайн-формате в соцсети "ВКонтакте" в период с 22 по 28 марта. Также активности, приуроченные к событию, продолжатся и в апреле.

Неделя финансовой грамотности проводится в рамках традиционной всемирной акции Global Money Week, ключевой девиз которой в 2021 году "Береги себя и свои деньги".

Ранее сообщалось, что восемь московских студенческих команд приглашены к участию на турнирах кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

Среди участников оказались студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского городского университета управления Правительства Москвы, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Финансового колледжа № 35 и Московского колледжа бизнес-технологий.