Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой

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Россия готова возобновить регулярное пассажирское авиасообщение с Кубой. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько в ходе встречи с министром туризма Кубы Хуаном Грандой, сообщает ТАСС.

"Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что даже в нынешних условиях ограниченного числа рейсов между странами фиксируется достаточно высокий уровень коммерческой загрузки.

Стороны также подчеркнули высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

В феврале Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

С 1 марта свои границы для иностранных туристов открыл Кипр. Однако попасть туда российские туристы пока не могут. Также с марта открылись границы Грузии для туристов из России.