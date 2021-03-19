Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без карантина

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Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина, сообщает АТОР.

По словам министра туризма страны Савваса Пердиоса, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Одновременно Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По словам Пердиоса, страна успешно борется с пандемией.

Сейчас перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку бывают исключительно из Москвы, проводят их авиакомпания "Аэрофлот" четыре раза в неделю и лоукостер "Победа" – один раз в неделю.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возобновлении авиасообщения со странами Европы будет рассматривать оперативный штаб при российском правительстве. Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе наблюдается очень нестабильная ситуация с коронавирусом.

С 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

С 1 марта свои границы для иностранных туристов открыл Кипр. Однако попасть туда российские туристы пока не могут. Также с марта открылись границы Грузии для туристов из России.