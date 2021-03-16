Песков оценил возможность возобновления авиасообщения с Европой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вопрос о возобновлении авиасообщения со странами Европы будет рассматривать оперативный штаб при российском правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе наблюдается очень нестабильная ситуация с коронавирусом.
"У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Надо быть начеку, потому что есть разные штаммы. В Европе ситуация гораздо более напряженная, наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Он подчеркнул, что штаб следит за динамикой заболеваемости корнавирусом.
С 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.
С 1 марта свои границы для иностранных туристов открыл Кипр. Однако попасть туда российские туристы пока не могут. Также с марта открылись границы Грузии для туристов из России.
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