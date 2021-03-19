Прямое авиасообщение между РФ и Шри-Ланкой планируется возобновить с 1 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса рассказал, что с 1 апреля планируется возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо. Уточняется, что рейсы будет выполнять "Аэрофлот".

"На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал", – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

При этом индивидуальные туристы пока не смогут посетить Шри-Ланку. Поездки разрешены лишь для тех, кто бронирует поездку через туроператора.

Ранее сообщалось о планах Израиля возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель.